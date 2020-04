222 Verstöße gegen die Corona-Verordnung und das Infektionsschutzgesetz

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein rätselhafter Wasserverlust beschäftigt das Rathaus in Sipplingen. 2019 verschwanden dort rund 66.000 Kubikmeter Wasser, wie Bürgermeister Oliver Gortat sagte. Auch in vorherigen Jahren habe es eine Differenz zwischen der Menge Wasser gegeben, die von der Bodensee-Wasserversorgung geliefert wurde, und der Menge, die die Gemeinde auch tatsächlich verbraucht hatte. In den Jahren 2015 und 2018 seien Sipplingen dadurch Kosten in Höhe von rund 31.000 und 85.