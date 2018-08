22 Urnenerdgräber in Abtsgmünd sind fertig

Die Hüttlinger Firma Wörner Gartenbau hat 22 neue Urnenerdgräber auf dem Abtsgmünder Friedhof fertig gestellt. Zudem wurde eine Granitmauer errichtet. Gekostet hat die Baumaßnahme rund 17 000 Euro. Nachdem bereits die Friedhöfe in Pommertsweiler und Hohenstadt erweitert worden waren, wurde erst im vergangenen Jahr die bestehende Urnenmauer in Abtsgmünd vergrößert. Hintergrund der Baumaßnahmen ist die anhaltend große Nachfrage nach Bestattungen in Kolumbarien oder Urnengräbern. Das Foto zeigt Damian Wörner (links), Geschäftsführer von Wörner Gartenbau, und Bautechniker Timo Nagel vom Abtsgmünder Ortsbauamt. Foto: Gemeinde Abtsgmünd