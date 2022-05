2:2 – Neresheim rettet Punkt in letzter Minute

In einem schwachen Spiel hat der Fußball-Landesligist SV Neresheim gegen den 1. FC Frickenhausen mit dem Schlusspfiff noch einen Punkt geholt – 2:2 (0:0).

Bei besten Fußballwetter konnte Neresheim zu Beginn einige Torchancen erspielen. Gute Kombinationen durch Pfeifer und Miladinovic fanden allerdings keinen Abnehmer. So verflachte das Spiel zusehends und die Gäste kamen dann durch ihren Topspieler Pepic zu zwei Torabschlüssen.

Wer dann gedacht hatte, dass es in der zweiten Halbzeit besser wurde, sah sich getäuscht. Immer mehr Abspielfehler und Passivität begleiteten das Neresheimer Spiel. Durch eine Unachtsamkeit kam Neresheim in der 55. Minute ins Hintertreffen. Auch danach kam nichts von der Mannschaft. Frickenhausen kombinierte sich in der 70. Minute durchs Mittelfeld und erhöhte auf 2:0. Weiterhin kam keine Reaktion von der Mannschaft. Erst in der 86 Minute konnte Hakki Yildiz durch einen Abwehrfehler auf 1:2 verkürzen. In den letzten Minute zeigte die Mannschaft endlich ihre wahres Gesicht. Schnelle und direkte Kombinationen vor allem über den flinken Filipovic brachten die Frickenhausener in starke Bedrängnis. So kam es, dass durch eine wunderschöne Spielkombination über Filipvic der Stürmer Miladinovic mit dem Schlusspfiff den Ausgleich erzielen konnte.