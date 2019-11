2:2 – Neresheim kämpft

Der Fußball-Landesligist SV Neresheim musste sich trotz zweimaliger Führung mit einem Unentschieden in Buch begnügen – 2:2 (0:1). Auf extrem kleinem und engem Platz, der zudem noch tief und holprig war, war ein normales Fußballspiel kaum möglich. Die zudem sehr hitzige Stimmung, bedingt durch viele, teils aggressive, Zuschauer, ließen das ohnehin schon zwangsläufig von Kampf geprägte Spiel noch etwas hitziger werden.

Man merkte schnell, dass die Heimmannschaft diese Spiele gewohnt ist. Von Spielaufbau und Kurzpassspiel war von Beginn an nichts zu sehen. Die drei Innenverteidiger schoben sich den Ball zu, bis ihn einer der drei dann hoch und lange nach vorne jagte und das gesamte Spielfeld überbrückte. Die Neresheimer Defensive verteidigte die meisten dieser langen Bälle souverän, doch der ein oder andere Einwurf ließ sich nicht vermeiden. Einwürfe sind mit Sicherheit die größte Spezialität des TSV Buch. Mit einer Spielfeldbreite, die kaum größer ist als die Breite des Strafraums ist eigentlich das ganze Spiel der Heimmannschaft darauf ausgerichtet gewesen Einwürfe herauszuholen und so für Gefahr zu sorgen. Neresheim tat sich zunächst schwer mit diesen besonderen Umständen umzugehen, arbeitete sich aber nach und nach besser in die Partie ohne jedoch große Torgefahr auszustrahlen.

Freistoß bringt die Führung

Ein Freistoß, dieses Mal getreten von Werner, sorgte dann für die Gästeführung kurz vor der Pause. Nachdem der Torhüter den Ball nur nach vorne abklatschen konnte, stand Marianek richtig und drückte den Ball mit dem Knie über die Linie (45.). Nach der Pause nahm der Druck der Gastgeber dann zu und es flogen einige hohe Bälle in Richtung Neresheimer Tor.

Wie sollte es anders sein

Das 1:1 resultierte dann, wie sollte es anders sein, aus einem Einwurf. Aubele schob den Stürmer weg bevor er den Einwurf abging. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Kapitän der Gastgeber sicher in die Mitte zum Ausgleich (54.). Das Spiel hatte weiterhin deutlich mehr Zweikämpfe und Kopfballduelle als spielerische Glanzmomente zu bieten. In der 65. Minute ging Neresheim nach einer verunglückten Kopfballrückgabe um ein Haar erneut in Führung, doch der Ball trudelte nur wenige Zentimeter neben dem Pfosten ins Aus. In der 75. Minute gelang den Gästen dann aber doch die erneute Führung. Nach einem langen Ball in den Strafraum schaffe es Werner den Ball zu behaupten und versenkte in aus der Drehung zum 2:1. Die Bucher warfen nun nochmal alles nach vorne und kamen in der 85. Minute doch noch zum zweiten Mal zurück in die Partie. Wieder war es ein langer Einwurf, der durch den ganzen Strafraum durchrutschte und am zweiten Pfosten von Negele verwertet werden konnte. Nach dieser besonderen Begegnung, in der die Mannschaft von Manfred Raab kämpferisch wieder eine gute Leistung abrufen konnte, stehen jetzt nur noch Heimspiele in diesem Jahr für Neresheim an.