2,2 Millionen für Hochwasserschutz am Kocher

Das Land fördert die gewässerökologische Entwicklung und die Verbesserung des Hochwasserschutzes am Kocher in Aalen mit rund 2,2 Millionen Euro. Das hat das Regierungspräsidium am Mittwoch mitgeteilt.

„Das Vorhaben ist ein weiterer Schritt zur Verbesserung der Gewässersituation am Kocher nach den seinerzeit ebenfalls vom Land geförderten ökologischen Verbesserungsmaßnahmen in den Bereichen Breitwiesen und der Heimatsmühle“, so Regierungspräsident Wolfgang Reimer.

Auf einer Länge von rund 900 Metern zwischen dem Landratsamt Ostalbkreis und der Industriestraße sind Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerdurchgängigkeit für Fische und Kleinlebewesen sowie lokale Hochwasserschutzmaßnahmen geplant. Ihre Durchführung basiert auf der Grundlage des städtischen Entwicklungskonzepts Aalen-Süd/Union-Areal.

Nach Rückbau des Triebwerkskanals und dem Abbruch der Wehranlage auf dem Union-Gelände wird ein neues Gewässerbett angelegt. Eine Aufweitung des Gewässers mit Flachwasserbereichen und der Rückbau von Ufermauern sowie die Integration von gewässerstromlenkenden Buhnen, Totholz und Steilufern sorgen dafür, dass die Gewässerstruktur und die Gewässerdurchgängigkeit des Kochers in diesem Bereich deutlich verbessert werden. Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich des Landratsamts und oberhalb des Burgstallkreisels stellen sicher, dass bei einem 100-jährlichen Hochwasserereignis das Wasser schadlos im Gewässerprofil abgeleitet werden kann. Zuvor wurde die Wirtschaftlichkeit des neuen Hochwasserschutzes durch das Ergebnis einer von der Stadt Aalen in Auftrag gegebenen Nutzen-Kosten-Untersuchung nachgewiesen. Abgerundet wird die Gesamtmaßnahme durch eine verbesserte Erlebbarkeit des Kochers für die Bevölkerung.

Bei zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von insgesamt rund 4 Millionen Euro beteiligt sich das Land am gewässerökologischen Teil mit 85 Prozent, am Hochwasserschutzteil mit rund 30 Prozent. Das entspricht einem mittleren Fördersatz von rund 55 Prozent. Mit einer Gesamtfördersumme von rund 2,2 Millionen Euro zählt das Kocher-Projekt zu den größten des Regierungspräsidiums Stuttgart im Bereich Wasserbau im Haushaltsjahr 2021.