22-Jährige in psychischem Ausnahmezustand aufgegriffen - Frau liegt bei eisiger Kälte auf dem Asphalt

Am Aalener Omnibusbahnhof ist eine 22-Jährige am Montagabend gegen 21.40 Uhr bei klirrender Kälte und offenbar nur leicht bekleidet auf dem Asphalt gelegen., woraufhin ein Rettungswagen die Örtlichkeit anfuhr. Die 22-Jährige reagierte zunächst nicht als die Sanitäter versuchten, die Frau anzusprechen. Als sie von Beamten des Polizeireviers Aalen jedoch auf eine Trage gehoben wurde, schlug sie um sich und versuchte sowohl die Polizisten, als auch den Notarzt zu beißen und mit den Füßen zu treten. Während der Fahrt in eine psychiatrische Einrichtung beleidigte die alkoholisierte Frau die Polizeibeamten mehrfach und spuckte dem mitfahrenden Notarzt ins Gesicht. Gegen die Frau werden nun entsprechende Anzeigen vorgelegt.