22-Jähriger schlägt Mann in Discothek

Das Amtsgericht Aalen mit Richterin Isolde Ziegler-Bastillo hat einen 22-jährigen Aalener wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen à zehn Euro verurteilt. Der 22-jährige Angeklagte hatte am 9. Dezember 2017 um 4.15 Uhr in einer Aalener Diskothek einem 21-jährigen Mann aus einer Stadt im Ostalbkreis einen Schlag ins Gesicht versetzt.

Das Opfer erlitt ein leichtes Schädeltrauma, war kurze bewusstlos und verletzte sich an der Lippe. Der Aussage des Angeklagten zufolge handelte es sich jedoch um Notwehr. An besagtem frühen Morgen in der Aalener Diskothek habe er mit einigen Kumpels ganz normal gefeiert und dabei jedoch keinerlei Alkohol getrunken, da er mit dem Auto unterwegs gewesen sei.

Böse Blicke zugeworfen

Der Freund des späteren Opfers habe ihm von der Tanzfläche aus böse Blicke zugeworfen. Anschließend sei es zu einer leichten Rempelei gekommen. Kurze Zeit später habe er einen Nackenschlag verspürt. Daraufhin habe er sich umgedreht, das spätere Opfer erkannt und ihn verfolgt. Als er ihn zur Rede stellen wollte, habe dieser ihn mit der Faust bedroht. Daraufhin habe er mit der Faust dem Opfer ins Gesicht geschlagen. Der Angeklagte beteuere, dass er in Notwehr gehandelt habe. Es sei nicht seine Absicht gewesen, das Opfer so schwer zu verletzen. Die polizeilichen Ermittlungen haben ergeben, dass der Geschädigte zum Tatzeitpunkt 1,36 Promillie Blutalkohol hatte, beim Täter lag keinerlei Alkoholeinfluss vor.

Ein mit dem Angeklagten befreundeter Zeuge, der an besagtem Tag mit in der Diskothek gewesen war, bestätigte im Wesentlichen die Aussagen des Angeklagten. Er konnte sich allerdings nicht daran erinnern, ob der Angeklagte vom Opfer mit der Faust bedroht worden sei. Er habe lediglich eine Handbewegung gesehen.

Den Aussagen des Geschädigten zufolge, ist er vollkommen unvermittelt vom Täter geschlagen worden, als er gerade an der Gardeorbe seine Jacke abholen wollte. An eine Vorgeschichte mit Rempelei und Nackenschlag könne er sich nicht erinnern. In diesem Sinne äußerte sich auch ein weiterer Zeuge, ein Freund des Geschädigten, der auch mit in der Diskothek gewesen war.

Rechtsanwalt plädiert auf Freispruch

Die Staatsanwaltschaft sah keine ausreichenden Hinweise für eine Notwehrhandlung des Angeklagten und plädierte für eine Geldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen à zehn Euro. Rechtsanwalt Robert Bäumel forderte einen Freispruch für seinen Mandanten, da ihm nicht nachzuweisen sei, dass er nicht in Notwehr gehandelt habe. Richterin Isolde Ziegler-Bastillo folgte in ihrem Urteil in vollem Umfang der Argumentation der Staatsanwaltschaft und auch dem gefordeten Strafmaß.