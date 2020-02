22-Jährige verursacht Karambolage auf der Autobahn

Durch ein gefährliches Fahrmanöver hat eine 22-Jährige am Donnerstagabend einen Unfall auf der A7 verursacht, in den vier Fahrzeuge verwickelt waren. Es enstand ein Sachschaden von 150 000 Euro.

Die junge Frau fuhr kurz nach 19.45 Uhr an der Anschlussstelle Aalen/Oberkochen auf die A7 in Richtung Kempten ein. Vor ihr fuhr ebenfalls ein Auto auf die Autobahn ein. Die 22-Jährige wechselte direkt auf den linken Fahrstreifen, wo von hinten in diesem Moment ein 33-Jähriger mit seinem Fahrzeug kam.

Als die junge Fahrerin den Herannahenden erkannte, bremste sie wohl noch. Auch der andere Fahrer bremste stark und versuchte noch auszuweichen. Das misslang aber, und er kollidierte mit dem Auto der 22-Jährigen.

Durch den Aufprall schob es das Auto der Unfallverursacherin auf den vorausfahrenden Wagen eines 39-Jährigen. Der Wagen auf der linken Spur wiederum prallte im Anschluss noch gegen die Mittelleitplanke.

Dann nahte eine 29-Jährige und fuhr mit ihrem Auto noch über auf der Autobahn liegende Fahrzeugteile. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Drei der Autos waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper kümmerten sich um die Fahrzeuge. D