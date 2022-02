2:2 im Derby: Krasniqi schockt die TSG ganz spät

Nach dem 2:2 im Derby haben sich die Trainer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und des TSV Essingen geäußert.

Stephan Baierl, Trainer des TSV Essingen: „Für uns ist das total ärgerlich, weil wir uns sehr viel vorgenommen hatten. Wir wissen eigentlich, dass wir Standardsituationen vermeiden müssen, sie vor allem besser verteidigen müssen. Wir haben schon in der vergangenen Woche das 1:1 nach einer Standardsituation kassiert. Jetzt haben wir zwei Gegentore nach Standarsituationen kassiert und laufen diesem Rückstand hinterher.

So oft habe ich selten umgestellt, sowohl personalle als auch taktisch. Wir haben alles versucht und sind am Ende froh, dass wir den einen Punkt mitnehmen, denn das war nach einem 0:2 zur Halbzeit nicht zu erwarten. Wir haben Charakter gezeigt, sind noch einmal zurückgekommen. In der ersten Halbzeit haben wir außer den beiden Standardsituationen nichts zugelassen und in der zweiten dann einen Konter. Wir hatten sehr viel Ballbesitz, aber bei uns kommt derzeit einfach heraus. Aktuell haben wir das Pech am Hacken und dann kommt Unvermögen hinzu.“

Patrick Faber, Trainer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach: „Das ist für uns keine gefühlte Niederlage. So ist der Sport. In der vergangenen Woche haben wir in der letzten Minute getroffen, diesmal in der letzten Minute einen Treffer kassiert. Natürlich ist es bitter, wenn man in der letzten Minute den Ausgleichstreffer kassiert, in Summe aber haben wir ein gutes Spiel gemacht. Ich bin stolz auf die Mannschaft und freue mich über diesen Auftritt im Derby, nachdem wir uns ja in den vergangenen Duellen immer schwergetan hatten. Diesmal haben wir ein großartiges Spiel gemacht. Ich kann gar nicht sauer sein, wenn die Mannschaft alles gibt. Natürlich können wir das 3:1 machen, dann wäre der Deckel drauf gewesen. Aber: Wem soll ich denn jetzt einen Vorwurf machen? Wir hatten heute schon einige Ausfälle zu verkraften und haben dennoch bis zum Schluss alles investiert. Die Jungs, die gespielt haben, haben es großartig gemacht. Da muss man den Jungs ein Kompliment machen.“

TSG: Tentonis – Fichtner, Borst, Rembold (70. Kuhn), Rieger, Rief, Haas, Köhnlein (64. Blum), Zahner, Christlieb, Horlacher (67. Schwarzer).

TSV: Michalik – Ruth, Weißenberger, Funk (46. Camara), Groiß (62. Eckl), Coban, Nierichlo (62. Melo), Lang, Biebl, Auracher, Kilic (78. Krasniqi).

Tore: 1:0 Köhnlein (7.), 2:0 Haas (15.), 2:1 Melo (67.), 2:2 Krasniqi (90.+3)