2:2 - Ellwanger Mädchen verteidigen Spitze

Die U-17-Juniorinnen des FC Ellwangen bleiben weiterhin im Rennen um die Meisterschaft in der Fußball-Verbandsstaffel. Gegen den amtierenden Meister und derzeit Drittplatzierten TSV Stuttgart/Mühlhausen holten die Ostälblerinnen einen wichtigen Punkt und führen die Tabelle zwei Spieltage vor Schluss nun mit drei Punkte Vorsprung vor Verfolger Öttlingen an.

Schon zu Beginn der Partie machten die FCE-Mädchen Druck und spielten sich einige Chancen heraus, die nicht konsequent genutzt wurden. Trotz der Bemühungen der Ellwangerinnen stand es zur Halbzeitpause 0:0. Die U 17 aus Ellwangen startete dann aber auch besser in Halbzeit zwei. Bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff stand es 1:0 für den FCE. Emilie Baier eroberte sich den Ball in der gegnerischen Hälfte, flankte den Ball auf Leonie Lechner, die den Ball im Tor unterbrachte. Das Spiel blieb weiterhin spannend und die Mühlhausenerinnen konnten in der 50. Minute sogar ausgleichen. Doch FCE-Mädchen ließen sich nicht verunsichern und erzielten nur vier Minuten später das 2:1, durch einen Abstauber von Emilie Baier. Doch die Führung hielt nicht bis zum Spielende.

In der 62. Minute verursachte die Ellwanger Torhüterin Leonie Ilg einen Strafstoß, den der TSV zum 2:2 nutzen konnten. Die Jagsttalerinnen setzten alles daran erneut in Führung zu gehen. Doch auch ein stramm, platziert geschossener Freistoß von Leonie Lechner in der letzten Minute landete nicht im Tor. Am kommenden Samstag tragen die Virngrund-Ladies ihr letztes Heimspiel im Ellwanger Waldstadion (15.30 Uhr) in dieser Saison gegen den Viertplatzierten TSV Münchingen aus.