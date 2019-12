21:30 für ASA-Damen

Die Handball-Bezirksliga-Damen der Aalener Sportallianz (ASA) um Spielführerin Patricia Ilg durften die FSG Giengen-Brenz in der Talsporthalle begrüßen – am Ende stand eine deutliche Niederlage, 21:30. Nachdem Trainerin Corinna Beyrle kurzfristig nur sieben Spielerinnen für das Spiel zur Verfügung standen und die ein oder andere angeschlagen in die Partie musste, wurden das Team erneut von Spielerinnen aus der zweiten Frauenmannschaft unterstützt.

Die Mannschaft fand zunächst gut ins Spiel, ein Zwei-Tore Rückstand konnte schnell ausgeglichen werden und die Allianz schaffte es mit 8:5 in Führung zu gehen (15.). Doch plötzlich kam ein Bruch ins Spiel der Allianz, in der Abwehr wurde nicht mehr konsequent gearbeitet und auch im Angriff spielte man unkonzentriert produzierte technische Fehler und nahm sich die falschen Wurfchancen – 11:18. Mit dem Ziel, sich wieder ins Spiel zu kämpfen kam man aus der Kabine. Die Mannschaft versuchte sich mit allen Mitteln gegen eine deutliche Niederlage zu wehren, scheiterte im Angriff jedoch immer öfter an der gegnerischen Torhüterin und auch der Versuch, mit einer doppelten Manndeckung den Spielfluss der FSG zu unterbinden blieb ohne Erfolg. Nun verabschiedet man sich mit der roten Laterne in die Handballfreie Zeit.