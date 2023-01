210 Berufsschulabsolventen bei der Winterprüfung

Bei der Abschlussfeier der Berufsschule im Winterhalbjahr an der Technischen Schule Aalen sind 210 Absolventen verabschiedet worden. Die dreieinhalbjährige Ausbildung erfolgte in den Berufsfeldern Metalltechnik, Elektrotechnik, Fahrzeugtechnik, Bautechnik, Holztechnik, Farbtechnik und Körperpflege in über 20 verschiedenen Berufen.

Schulleiter Bernhard Wagner begrüßte die über 400 Teilnehmer der Abschlussfeier im Veranstaltungsraum der Cafeteria und beglückwünschte die Absolventen zu ihrem erfolgreichen Abschluss. In seiner Rede würdigte er den beachtlichen Stand an erworbenen beruflichen Kenntnissen und Fähigkeiten sowie die Leistungsbereitschaft der Absolventen.

Ebenso wies er auf die Bedeutung einer erfolgreichen dualen Berufsausbildung für die jungen Menschen hin. Auch für Betriebe und die Gesellschaft sei eine erfolgreiche Ausbildung enorm wichtig. Sie schaffe trotz der Krisen derzeit beste berufliche Perspektiven mit hoher Beschäftigungsfähigkeit, sichere die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Betriebe und sei Voraussetzung für den Wohlstand der Gesellschaft. Die Technische Schule Aalen biete gute Weiterbildungsmöglichkeiten. Sowohl die allgemeine Hochschulreife als auch die Fachhochschulreife könnten in kurzer Zeit erreicht werden. Erfahrungsgemäß kehrten auch viele ehemalige Auszubildende an die Schule zurück, um die Ausbildung zum staatlich geprüften Techniker zu absolvieren.

Landrat Joachim Bläse würdigte in seinem Grußwort die Leistung der Absolventen, beschrieb die positive wirtschaftliche Entwicklung im Ostalbkreis auch in schwierigen Zeiten und dankte den Ausbildungsbetrieben für ihre Ausbildungsbereitschaft und allen Lehrkräften für ihre erfolgreiche Bildungsarbeit.

Anschließend fand die Preisverleihung an die besten Absolventen und Absolventinnen durch den Schulleiter und den Landrat statt. Der Landrat überreichte neun Schülerinnen und Schülern einen Preis und 26 eine Belobigung.

Die Sonderpreise des Fördervereins der Technischen Schule für besonders gute Leistungen erhielten folgende Absolventen: Michael Feil, Friseur (Salon kat and more, Aalen); Christoph Marstaller, Tischler (Fuchs Schreinerei und Fensterbau Neuler); Lisa Herrmann, Fachinformatikerin (SDZ eCOM Aalen); Niklas Diegel, Kfz-Mechatroniker (Mercedes-Benz AG, Schwäbisch Gmünd).

Preise (P) und Belobigungen (B) haben erhalten:

Körperpflege: Michael Feil (P); Bautechnik: Hannes Patrick Funk (P), Hannes Florian Kolb (P); Holztechnik: Christoph Marstaller (P); Farbtechnik: Alan Kevric (B); Metalltechnik: Niklas Leister (B), Jonas Möhnle (B), Jana Reißenhauer (B), Lorenzo Albonino (B), Iljana Glanz (B), Silas Schelle (B), Anna Gloning (B), Benjamin Tietz (B), Fabio Veit (B), Tim Brenner (B), Pascal König (B), Dennis Wohlleb (B), Luca Regele (B), Annika Österle (B), Julius Römpp (B), Simon Stets (B); Elektrotechnik: Lisa Herrmann (P), Lennart Schellig (P); Fahrzeugtechnik: Niklas Diegel (P), Lukas Domhan (P), Tobias Florian Häußler (B), Pierre Bannies (B), Nils Bleistein (B), Robert Reimchen (B), Denny Wörz (B).

Musikalisch gestaltet wurde die Abschlussfeier von Schülern der Musikschule Aalen.