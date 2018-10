2:1 – Spitzenreiter vom Sauerbach baut Vorsprung aus

Torschützen im Spitzenspiel – klar, das sind die Helden. Von der Champions League bis in die Kreisliga. Die beiden Kicker, in der Landesliga aktiv, was irgendwo dazwischen liegt, wollten kein großes Aufheben um ihre Treffer machen.

„Wer die Tore schießt, ist egal“, sagte Mittelfeldmann Daniel Rembold, der das zweite, nicht ganz unwichtige, Tor der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach am Samstag erzielte. Und sein Kollege, der Linksverteidiger Johannes Rief, sah in seinem Treffer „nichts Besonderes“. Obwohl er zum 1:0 gegen seine alten Kollegen vom SC Geislingen einnetzte, auch wenn seine Zeit dort schon drei Jahre her ist, der Kontakt dahin aber noch besteht.

Auf jeden Fall aber brachten die beiden Tore der TSG den 2:1 (1:0)-Sieg im Spitzenspiel gegen den Verfolger aus Geislingen. Die kurzweilige, abwechslungsreiche Top-Partie hielt, was sie versprach, es ging hin- und her und hatte mehr zu bieten als zwei Torhelden. Insgesamt stand ein verdienter Sieger aus der Aalener Weststadt da, der sich ein Chancenplus erarbeitete – oder besser noch erspielte. Denn darauf legt TSG-Trainer Benjamin Bilger Wert. „Wir wollen Fußball spielen. Gegen Geislingen hat es die Mannschaft super umgesetzt“, erklärte Bilger.

Das zweite Tor macht Freude

Sein Team habe zwar „nicht das beste Spiel gemacht“, bleibt aber ungeschlagener Tabellenführer, mit nunmehr fünf Punkten Vorsprung auf den SCG. Besonders beim zweiten Tor blitzte die spielerische Klasse der TSG auf, als Rembold nach einem Doppelpass mit Pascal Weidl einen guten Spielzug veredelte in der 71. Minute. „Super“, befand Bilger, zudem habe sich Rembold damit für seine gute Leistung „belohnt“.

Bei der Führung durch Rief kurz vor der Halbzeitpause war Unvermögen des Gegners im Spiel, Geislingens Torwart Murat Bahadir wehrte einen Freistoß von Oliver Rieger schwach nach vorne ab, der Besagte staubte ab. Beim 1:1 sah ebenfalls der Schlussmann nicht gut aus, nach einem Geislinger Eckball von Jan-Philipp Klein griff Manuel Landgraf von der TSG nicht optimal ein – ein Torwartfehler den Dominik Schöll nach einer Stunde ausnutzte. Mehr gab es für den Gegner nicht. „In der zweiten Halbzeit haben wir nichts mehr zugelassen“, analysierte Bilger. Der Spitzenreiter vom Sauerbach trat über weite Strecke auch wie ein solcher auf, die junge Mannschaft (Durchschnittalter 24 Jahre) zeigte eine reife Leistung. „Wir haben gut angefangen. Dann hatten wir eine kleine Schwächephase. Nach dem 1:1 sind wir ruhig geblieben. Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung“, schätzte Rief treffend ein.

Die Mannschaft gab es Ausschlag, nicht der Einzelne. „Das war eine hervorragende Mannschaftsleistung“, lobte TSG-Vorsitzender Achim Pfeifer. Rief und Rembold waren dabei für einen Moment die umjubelten Helden.