21 Kreismeisterschaftstitel gehen nach Essingen

Zum Auftakt der Sparkassenmeeting Serie stimmte alles überein. Bei Kaiserwetter haben über 120 Teilnehmer vom lokalen Nachwuchs- bis zum Spitzensportler beste Voraussetzungen im Essinger Schönbrunnenstadion vorgefunden.

Die 800 Meter-Läufe (2009) waren eine reine Angelegenheit der Ostalbathleten. Kian Janouschek bestimmte von Beginn das Tempo und siegte vor Kalle Borst und Benjamin Hsu, alle vom LAC Essingen. Bei den Mädchen dieses Jahrganges ging der Titel an Elisabeth Gölz (SVG Fachsenfeld) vor Charlotte Wagner (LAC Essingen). Von der DJK SG Wasseralfingen sicherte sich Finja Gügel den Titel über die 800 Meter (m) des Jahrgangs 2008. Für einen der Höhepunkte der Läufe Challenge sorgten die Nachwuchsathleten des Jahrganges 2006 vom LAC Essingen. Über die 80m Hürden, die 100 und 300m war Pascal Ilzhöfer der Schnellste. Mit seiner Siegerzeit von 11,53 Sekunden über die 80m Hürden setzte er sich an die Spitze der WLV Bestenliste. Aber auch mit seinen anderen Zeiten über die 300m in 39,53 Sekunden zweiter Platz im Land und den 100m in 11,93 Sekunden gehört zur Spitze des Landes. Benjamin Beyerle konnte ebenfalls in allen drei Disziplinen, den 80m Hürden (13,05 Sekunden), den 100m (12,61 Sekunden) und über die 300m (40,86 Sekunden) die Normen für die Landesmeisterschaften knacken. Der Dritte im Bunde Ole Borst schaffte über die 300m die Norm. Saskia Zeller (W14) vom LAC Essingen war über die 300m die Schnellste vor ihrer Vereinskameradin Fenja Spazal. Pascal Hoffmann (LG Weissacher Tal) über 100m und Alexander Kleinert (SG Weinstadt) über die 200m hatten gegen Luca Mansel vom LAC Essingen das Nachsehen. Mit einem riesigen Leistungssprung gelang dem Essinger über 100m in 11,41 Sekunden und 200m in 23,13 Sekunden bei den Männern ein Doppelsieg. Spannung pur war über die 800m angesagt. Johannes Putzker nutzte den Heimvorteil und drückte von Beginn an dem Rennen seinen Stempel auf. In starken 1:58,56 Minuten sicherte sich Putzker den Tagessieg vor Aimen Haboubi (SSV Ulm). Knapp zwei Stunden nach dem 800m Lauf musste sich Johannes Putzker in 51,80 Sekunden über die 400m nur hauchdünn Christian Döring von der TSG Schwäbisch Hall (51,70 Sekunden) geschlagen geben. Jan Wiesenfarth von der LSG Aalen wurde in diesem Rennen Dritter. Lukas Schwella von der SVG Fachsenfeld setzte über die 3000m ein Ausrufezeichen. In 9:26,97 Minuten sicherte er sich den Tagessieg und die Qualinorm für die Landesmeisterschaften. Weitere Sportlerinnen und Sportler aus der Region konnten sich in die Siegerlisten eintragen. Von der LSG Aalen bei den Frauen Paula Maier über die 100m und 200m, Leana Scholz (U20) über die 200m, sowie Heidi Bullinger (U20) über die 3000m. Mit neuer persönlicher Bestzeit von 27,44 Sekunden unterbot Laura Frey vom LAC über die 200m die Qualinorm für Landesmeisterschaften und sicherte sich den Tagessieg vor Maja Scholz von der LSG Aalen und ihrer Vereinskameradin Lea Rieg. Eine Hunderstel fehlte der Essinger über die 100m zur geforderten Norm dafür konnte sich aber auch hier den Kreistitel sichern