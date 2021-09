21-Jähriger verletzt sich selbst und beleidigt Beamte

Vermutlich die Einnahme von Alkohol und Betäubungsmitteln war der Grund für den Ausnahmezustand eines 21-Jährigen. Dieser hatte sich am Freitagabend gegen 22.25 Uhr auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Julius-Bausch-Straße aufgehalten und sich dort wohl auch selbst verletzt. Der junge Mann wirkte orientierungslos und reagierte auf die eingesetzten Polizeibeamten äußerst aggressiv. Da der 21-Jährige wohl dringend ärztlicher Hilfe bedurfte, wurde ihm der Gewahrsam erklärt. Gegen das Anlegen von Handschließen wehrte er sich vehement und beleidigte die Beamten. Der junge Mann wurde nach der Versorgung seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht. Während der polizeilichen Ermittlungen wurde festgestellt, dass er zur Festnahme ausgeschrieben ist. Nach seiner Genesung wird er daher einem Haftrichter vorgeführt.