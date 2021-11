21-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle.

Gegen 1.30 Uhr am frühen Freitagmorgen sollte in der Stuttgarter Straße ein Autofahrer von Beamten des Aalener Polizeireviers kontrolliert werden. Anhaltezeichen durch den Streifenwagen ignorierte der Autofahrer; er fuhr in Richtung Friedrichstraße weiter und bog dann auf den Parkplatz beim Rathaus ein. Hier stieg er aus und flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Da der 21-Jährige jedoch betrunken war, stürzte er zu Boden und konnte dort von den Polizeibeamten „eingesammelt“ werden. Ein entsprechender Test konnte wegen der starken Alkoholisierung des jungen Mannes nicht gemacht werden, zudem wurde dieser von dem 21-Jährigen verweigert. Er musste sich daraufhin im Beisein der Polizeibeamten im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.