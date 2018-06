21-Jährige stirbt bei Autounfall

Am Donnerstag ist eine 21-Jährige bei einem Autounfall gestorben. Die Frau war gegen 18.45 Uhr mit ihrem Corsa auf der B19 von Sulzbach/Laufen in Richtung Gaildorf unterwegs. Am Beginn einer Rechtskurve geriet die 21-Jährige aus bislang noch ungeklärter Ursache auf den Grünstreifen, übersteuerte ihr Fahrzeug und geriet schleudernd in den Gegenverkehr. Dort rammte sie seitlich einen entgegenkommenden VW Transporter. Die 21-Jährige wurde sofort reanimiert, erlag jedoch noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Ein Insasse im VW Transporter wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Die B19 war in beide Richtungen noch bis etwa 21.30 Uhr komplett gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde über die Kreisstraße nach Rotenhar eingerichtet. (ots)