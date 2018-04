2018 im Zeichen des 50-jährigen Hüttenjubiläums

Auf ein ereignisreiches Jahr 2017 konnte die Kolpingsfamilie Aalen bei ihrer Mitgliederversammlung zurückblicken.

Einstimmig wurde eine neue Satzung beschlossen. Strukturelle und gesetzliche Änderungen sowie die verbindliche Vorgabe einer Mustersatzung durch das Kolpingwerk Deutschland waren der Anlass, die Satzung der Kolpingsfamilie Aalen anzupassen, so der Vorsitzende, Martin Joklitschke.

Joklitschke bedauerte, dass der Kolpingchor nach 70 Jahren nun zum Jahresende seinen Singbetrieb einstellen musste. Auch die Frauengruppe, die seit Jahrzehnten bestand, traf sich im Dezember zum letzten Mal. „Das gibt Anlass, über die zukünftige Struktur der Kolpingsfamilie nachzudenken“, resümierte Joklitschke. In seinem Ausblick verwies Joklitschke auf das 50-jährige Jubiläum der Kolpinghütte, das im Rahmen des diesjährigen Gartenfestes am 1. Juli gefeiert wird.

Der zweite Vorsitzende, Hans-Peter Huber, informierte über den Baufortschritt der Behindertentoilette in der Kolpinghütte. Leider habe sich der Bau verzögert und konnte deshalb nicht zum Beginn der diesjährigen Hüttensaison fertiggestellt werden. Er rechne aber damit, dass die Toilette in Kürze genutzt werden kann.

Bei den Wahlen wurden die Vorstände und Mitglieder in ihren Ämtern für weitere drei Jahre bestätigt. Joklitschke appellierte vor seiner Wiederwahl an die Mitglieder, sich in den kommenden drei Jahren ernsthaft um einen Nachfolger zu bemühen.