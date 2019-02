2000 Euro für Gehörlosenschule in Tansania

Schülerinnen der Justus-von-Liebig-Schule Aalen haben 2000 Euro für die Gehörlosen-Partnerschule in Ruhuwiko in Tansania an Schwester Anna-Luisa Kotz, der Leiterin der Missionsprokura von den Barmherzigen Schwestern in Untermachtal, übergeben. Durch Spenden und durch einen Verkauf von selbst hergestelltem Gebäck der Klasse BKEE mit Fachlehrerin Carmen Fehr und originell gefalteten Geschenkverpackungen der Klasse VABO mit Fachlehrerin Andrea Wolf kam dieser Betrag zusammen. Schwester Anna-Luisa Kotz betonte: „Für dieses Geld bekommt man in Tansania fünf Millionen Schillinge und damit wird ein großer Teil der Renovierung der Gehörlosenschule bezahlt.“ Schulleiterin Petra Hudak dankte Schulseelsorgerin Anita Scheiderer für die Leitung dieser erfolgreichen 21. Spendenaktion. Mit eindrücklichen Beispielen betonte Landrat Klaus Pavel, wie wichtig es sei, dass Jugendliche sich für arme und behinderte Menschen engagierten und damit ihren Horizont für die Herausforderungen unserer Zeit erweiterten.