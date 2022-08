200 Kinder lernen bei der ASA schwimmen

In den ersten Wochen der Sommerferien hat die Schwimmschule der Aalener Sportallianz (ASA) mehr als 200 Kindern im Alter von drei bis neun Jahren in Kompaktkursen im Lehrschwimmbecken Ebnat Grundfertigkeiten im Schwimmen beigebracht. Die Kinder hätten das Angebot für mehr Sicherheit mit viel Freude genutzt, teilt die ASA mit.

Mit den 21 Kompaktkursen innerhalb von zwei Wochen bauten die acht erfahrenen und qualifizierten Trainerinnen und Trainer um Schwimmschulleiter Johannes Gärtner einen Teil der langen Wartelisten in allen Kursbereichen ab. „Durch tägliches Üben wird der größte Lerneffekt für die Kinder erreicht, zudem haben sie jede Menge Spaß in diesen Kursen“, sagt Gärtner. WeitereEffekte: Die Kinder werden ans Wasser gewöhnt und der Nichtschwimmeranteil der Bevölkerung wird verringert. „Die Rekordzahl an in diesem Sommer in unseren Gewässern Ertrunkenen zeigt, dass das immer wichtiger wird“, ergänzt der Sportwissenschaftler. In den ASA-Kursen werden die Kinder je nach Vorkenntnissen fachgerecht betreut. Dabei bestanden auch Kooperationen mit den Waldorfkindergarten Aalen und dem Bewegungskindergarten Wirbelwind. Ab September bietet die Schwimmschule eine Stilschule mit Anfänger-, Kraul- und weiteren Fortgeschrittenenkurse für Jugendliche und Erwachsene an.

INFO: Eine Registrierung für Schwimmschulplätze (Wartelisten) ist online über die ASA- Homepage möglich. Im neuen Schwimmschuljahr bietet die Aalener Sportallianz Schwimmkursplätze für benachteiligte Kinder und Erwachsene an. Bewerbung sind online möglich unter aalener-sportallianz.de.