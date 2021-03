200. Integrationskurs startet an der vhs Aalen

Großes Jubiläum bei der Aalener Volkshochschule (vhs): Am 23. März startete der 200 Integrationskurs. Seit 2005 können neue Mitbürgerinnen un Mitbürger in Aalen an der Volkshochschule Integrationskurse besuchen.

„Das ist für uns ein stolzes Jubiläum,“ sagt Fachbereichsleiterin Eva Schumm. Wie gut die Integrationskurse angenommen werden und welch wichtigen Beitrag sie zur Stadtgesellschaft leisten, zeigte sich schon ganz zu Beginn. „Der damalige Leiter der städtischen Ausländerbehörde, Michael Felgenhauer, schrieb alle Einwohner mit migrantischen Wurzeln in Aalen an, um sie über die neuen Integrationskurse zu informieren,“ erinnert sich Schumm. „Viele gaben die Rückmeldung, dass sie sich solche Kurse schon immer gewünscht hatten.“ Das neue Zuwanderungsgesetzt hatte 2005 Integrationskurse für Menschen aus Nicht-EU Staaten verpflichtend eingeführt. Bis heute besuchten etwa 3000 Menschen einen Integrationskurs an der vhs Aalen.

Dabei nehmen zwischenzeitlich auch Menschen teil, für die die Kurse nicht verpflichtend sind, wie etwa Inderjeet: „Ich lerne Deutsch, weil ich meinem Kind in der Schule helfen möchte.“ Diese Teilnehmenden tragen die Kosten für den Kurs selbst. Ein Integrationskurs an der Volkshochschule wird schnell ein wichtiger Teil ihres Alltags. „An vier Vormittagen in der Woche wird nicht nur zusammen Deutsch geübt, sondern in der Gruppe wird auch das Einleben in Aalen erleichtert,“ betont Eva Schumm die Bedeutung der Integrationskurse. Ein Integrationskurs dauert etwa zehn Monate.

Im 200. Integrationskurs sind Teilnehmende aus zwölf Nationen wie Indien, Rumänien, der Türkei und Italien. Für Kursleiterin Bettina Wendelberger ist es gerade diese Vielfalt, die sie sehr schätzt. Sie ist von ihren Kursteilnehmenden beeindruckt: „Fast alle sind schon berufstätig und besuchen dennoch jeden Tag fünf Stunden den Integrationskurs.“

80 Prozent aller Teilnehmenden an den Integrationskursen der vhs Aalen schließen diese mit einer erfolgreichen B1-Sprachprüfung ab und können sich in Alltagssituationen gut verständigen.