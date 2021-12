200 Bürger empfangen das Friedenslicht in Aalen

Es kam auch in diesem Jahr, das Friedenslicht aus Bethlehem, aber es kam ganz anders. Keine Aussendung in einer Stuttgarter Kirche, keine Ankunft am Aalener Hauptbahnhof, und daher auch keine Andacht auf Gleis eins oder auf dem Bahnhofsvorplatz. In Aalen wurde das Friedenslicht zuerst an der Salvatorkirche empfangen und wanderte dann vor die Stadtkirche und vor das Rathaus. An allen drei Orten gab es eine Blitzandacht. Martin Kronberger stellte die Idee des Friedenslichtes vor, dass jedes Jahr in der Geburtsgrotte in Bethlehem ein Kind ein Licht entzündet, das um die ganze Welt geht und in allen Häusern leuchtet und den Frieden bringen soll. Vor der Stadtkirche betonte Pfarrer Bernhard Richter, dass niemand unterschätzen dürfe, wie weit das Licht einer Kerze reicht. Und es sei gut,, dass dieses Licht nun in vielen Häusern der Stadt leuchtet, denn wir alle sind aufgerufen für Frieden zu sorgen. Am Rathaus nahm der OB Frederick Brütting das Licht entgegen und alle stimmten ein in die Liedstrophe: „Mache dich auf und werde Licht“. Insgesamt nahmen an den drei Stationen rund 200 Personen teil.