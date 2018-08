200 000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand

Im Igginger Auchtweg ist ein Dachstuhl in Brand geraten. Am Samstag, gegen 14.30 Uhr, ist in einem Zweifamilienhaus im Auchtweg auf dem Balkon im ersten Obergeschoss ein Brand ausgebrochen. Das Feuer breitete sich auf den Dachstuhl aus. Beim Versuch, das Feuer selbst zu löschen, zogen sich die beiden Wohnungsinhaber leichte Rauchgasvergiftungen zu und wurden mit Rettungswagen in die Klinik gebracht. Die Freiwilligen Feuerwehren Schwäbisch Gmünd, Iggingen, Leinzell und Göggingen, welche mit 50 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort waren, konnten den Brand unter Kontrolle bringen.

Brandursächlich war vermutlich eine nicht ordnungsgemäß entsorgte Zigarettenkippe. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf 200.000 Euro geschätzt. Vom Rettungsdienst waren vier Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz.