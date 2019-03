2:0-Sieg: Sportfreunde auf Betriebstemperatur

Mit etwas Glück aber am Ende nicht unverdient siegte Fußball-Verbandsliga-Tabellenführer Sportfreunde Dorfmerkingen ein weiteres Mal beim abstiegsbedrohten FC 07 Albstadt – 2:0 (1:0). Sie sind nun seit 21 Spieltagen ungeschlagen und führen die Tabelle weiterhin an. Trainer Helmut Dietterle musste seine zuletzt erfolgreiche Formation bereits zu Beginn ändern.

Der noch leicht angeschlagene Top-Torjäger Zimmer nahm zunächst auf der Bank Platz. Routinier Vesel musste bereits nach 19 Minuten gegen Youngster Schwarzer wegen Kniebeschwerden ausgetauscht werden.

So brauchten die Sportfreunde 20 Minuten bis sie auf Betriebstemperatur waren. Denn zu Spielbeginn vergaben die Gastgeber zwei Großchancen: In der 17. Minute schob Fiorenza nach einer Kopfballverlängerung allein vor Torwart Zech den Ball knapp am Tor vorbei. Kaum drei Minuten später kam Koch nach einem Eckball frei zum Schuss, der aber gerade noch abgeblockt werden konnte. Danach übernahmen aber die Sportfreunde das Geschehen. Die Mittelfeldstrategen Haller und Brenner bekamen das Spiel immer besser in den Griff und bedienten die schnellen Spitzen Bihr, Schiele und Nietzer immer besser. Es dauerte aber bis zur 35. Minute bis Bihr einen seiner schnellen Läufe zur Grundlinie startete und seine Flanke von Schwarzer per Kopf zur Führung im Tor versenkt wurde.

Danach versäumten es die Sportfreunde die Führung weiter auszubauen. In der 42. Minute scheiterte Bihr am Pfosten und in der 45. Minute konnte der durchbrechende Nietzer nur durch ein Foul vor der Strafraumgrenze gebremst werden. Der anschließende Freistoß von Brenner krachte ans Lattenkreuz.

Konterchancen für SfD

In der zweiten Halbzeit versuchten die aufopferungsvoll kämpfenden Albstädter immer wieder mit langen Bällen die SFD-Abwehr in Bedrängnis zu bringen. Die Abwehr mit den wenigsten Gegentoren in der Verbandsliga um Scherer, Janik, Schiele und Gruber stand jedoch sehr sicher. Bei einer Aktion in der 88. Minute stockte jedoch dem zahlreichen SFD-Anhang der Atem, als eine zunächst harmlose Aktion zu einer flachen Hereingabe führte und der Albstädter Torjäger Fiorenza goldrichtig stand, allerdings nur mit der Fußspitze an den Ball kam und dieser knapp am Tor vorbei rollte.

Die Sportfreunde hatten in der zweiten Halbzeit eine Menge an Konterchancen durch Brenner, Nietzer und den zum Schluss eingewechselten Zimmer. Als die Albstädter alles nach vorne warfen, führte der letzte Konter der SFD zum erlösenden 2:0, als Zimmer eine flache Hereingabe von Brenner nur noch über die Linie drücken musste.

Dietterle sprach von einem Sieg, bei dem man auch ein wenig Glück benötigte, um kritische Phasen zu überstehen. Da aber auf Grund der holprigen Platzverhältnisse schlichter, einfacher Fußball gefragt war, war er sehr zufrieden mit der Spielweise und Einstellung seiner Mannschaft, um eine vor allem im kämpferischen Bereich starke Albstädter Mannschaft zu bezwingen.