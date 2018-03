20 Medaillen für LG-Senioren

Aalen (an) - Der Sindelfinger Glaspalast ist am vergangenen Samstag erneut Austragungsort einer Landesmeisterschaft gewesen. Den ganzen Tag über kämpften rund 350 Athleten um die Hallentitel in den Altersklassen von M/W 30 bis M/W 85. Für die Leichtathletik-Senioren bilden die Landesmeisterschaften zum Teil den Auftakt zu einer ganzen Reihe hochkarätiger Hallenmeisterschaften.

Bei den jüngsten unter den Senioren, den Senioren M 30, ging Mehrkämpfer Tobias Hirsch beim 60 Meter-Sprint an den Start. Hier sorgte er in einem wahren Herzschlagfinale für die erste Medaille der Essinger Seniorenmannschaft. In 7,81 Sekunden blieb er als Dritter hauchdünn vor dem Viertplatzierten und konnte sich somit über Bronze freuen. Selbiges konnte er wenig später auch über 200 Meter tun, als er ebenfalls zu Bronze sprintete.

Während er im Weitsprung der Goldmedaille als Vizemeister schon sehr nahekam, gelang ihm im Hochsprung der Sprung nach ganz oben auf das Podium. 1,56 Meter und eine geringere Zahl an Fehlversuchen machten ihn zum neuen Landesmeister. Gemeinsam mit seinen Mannschaftskollegen Rainer Strehle, Alexander Götz und Rainer Kolb sollte es dann aber auch noch zu einer weiteren Goldmedaille reichen. Überlegen lief die 4x200-Meter-Staffel der LG Rems-Welland zum Meistertitel. In einer Zeit von 1:48:34 Minuten konnten sich Tobias Hirsch, Rainer Strehle, Rainer Kolb und Alexander Götz direkt vor dem zweiten Team der LG platzieren. Wilhelm Beyerle, Jörg Fritze, Ernst Litau und Günther Widmann boten ihren teilweise jüngeren Kollegen lange Paroli und konnten sich am Ende mit gut zwei Sekunden Rückstand auch über Gold bei den Senioren M 50 und ein starkes Teamresultat freuen.

Götz holt Silber

Bei den Senioren M 40 wagte Langstreckenläufer Alexander Götz einen Start über 3000 Meter. In einem schnellen Rennen lief er an seine Bestleistung heran und wurde dafür nach 10:16 Minuten mit der Silbermedaille belohnt. Carsten Lecon lief in diesem Rennen als Siebter ins Ziel ein. Da er aber in die Wertung M 50 eingeht, reichte es zum Gewinn der Bronzemedaille. Günther Widmann sorgte in der gleichen Altersklasse für eine weitere Goldmedaille im Hochsprung. Nicht ganz so gut lief es für Rainer Kolb und Rainer Strehle im 200 Meter Sprint, als Fünfter und Sechster. Helmut Gentner, der zudem Fünfter mit der Kugel wurde, erreichte hier Platz neun. Besser machte es Rainer Kolb über die doppelte Distanz. Hier konnte er sich mit der Silbermedaille belohnen.

Bei den Senioren M 55 wurde im 60 Meter-Sprint ein Dreifachsieg verpasst. Wilhelm Beyerle siegte in 8,17 Sekunden vor Ernst Litauin 8,25 Sekunden. Jörg Fritze wurde starker Vierter. Ähnliches Bild über 200 Meter: Wilhelm Beyerle ganz oben auf dem Podium, neben ihm stehend, Ernst Litau mit der Silbermedaille. Der erfolgreichste Athlet der LG an diesem Tag, Wilhelm Beyerle, verpasste den Titel-Hattrick anschließend knapp. Als Zweiter über eine Stadionrunde konnte er trotz alledem mit seiner Leistung sehr zufrieden sein. Aber auch Jörg Fritze kam im Hochsprung noch zu seinem Meistertitel, den er als Zweiter im Weitsprung zuvor noch verpasst hatte. Einen weiteren Vizemeistertitel steuerte Hans Messner im Kugelstoßen bei. Ludwig Wolf wurde hier Vierter und über 200 Meter Siebter. Albert Bartle und Franz Marschik belegten die Ränge fünf und sechs über 3000 Meter.

Roland Henne und Hartwig Vöhringer vertraten die Senioren M 60 für die LG Rems-Welland. Werfer Hartwig Vöhringer ließ die fünf Kilogramm Kugel auf 11,92 Meter fliegen, womit er bei der Siegerehrung ganz oben aufs Podest klettern durfte. Nicht ganz nach oben, aber als Zweiter aufs Podest durfte Roland Henne nach gesprungenen 4,10 Metern im Weitsprung. Er wurde darüber hinaus Neunter im 60 Meter-Sprint. Ältester Senior am Start für die LG Rems-Welland war Günther Maslo, der über 3000 und 800 Meter die Ränge vier und fünf belegte.