20 Konfirmanden in der Aalener Stadtkirche

Am Sonntag sind 20 junge Menschen bei der Konfirmation in der Aalener Stadtkirche eingesegnet worden. Das Wetter war etwas trübe, und trotzdem strahlten die jungen Menschen beim Einzug unter festlichen Posaunenklängen.

Neben Texten aus dem Katechsimus hatten die Konfirmanden auch eigene Erklärungen zu den Geboten und dem Glaubensbekenntnis formuliert und vorgetragen. Unter der Überschrift „Platz für alle“ plädierten die Konfirmanden dafür, gerade auch Menschen mit Handicaps, alten und pflegebedürftigen Menschen und auch denen ohne Wohnsitz einen Platz zu geben und damit Chancen für eine Zukunft.

Pfarrer Bernhard Richter appellierte in seiner Predigt, jungen Menschen in der Kirche einen Platz zu geben. Auch wenn die Mitgliederzahlen zurückgehen, müssten die Kirchen nicht leer werden, wenn junge Menschen sich einbringen und ihnen auch der nötige Platz gewährt werde. Wichtig sei das Vertrauen, dass Gott sie als guter Hirte durchs Leben geleite und nicht von ihrer Seite weiche. Für die Kirchengemeinde sprach Johannes Eck, für die Eltern richtete Christian Eichhorn ein Wort an die Konfirmanden.

Für die festliche Ausgestaltung der Feier sorgten Kirchenmusikdirektor Thomas Haller an der Orgel, Wolfgang Schmidtke (Saxofon) und der Posaunencor Unterrombach unter Leitung von Heidrun Meiswinkel. Das Opfer war auf Wunsch der Konfirmanden für die Aalener Tafel und die Missionsarbeit der Familie Winarske in Paraquay bestimmt. Die zweite Konfirmation findet am 19. Mai in der Stadtkirche mit Pfarrerin Caroline Bender und Pfarrer Marco Frey statt.