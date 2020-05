20 Jahre Gottesdienst im Stadtgarten

Es war am 1.6.2000, dem Himmelfahrtstag, als die Evangelische Kirchengemeinde erstmals einen Gottesdienst im Grünen im Stadtgarten feierte.

Pfarrer Bernhard Richter erinnert sich noch daran, wie er 1999 nach Aalen kam und viele ältere Gemeindeglieder es bedauerten, dass sie nicht mehr aufs Aalbäumle könnten. Daraufhin suchte Richter in der Stadt nach einem für alle erreichbaren Ort: und kam auf den Stadtgarten.

In diesem Jahr sind es 20 Jahre dass es dort den Ökumenischen Gottesdienst gibt, und da er nun schon lange am Pfingstmontag stattfindet, und der in diesem Jahr auf den 1.6. fällt, ist es somit ein richtiger Jubiläumsgottesdienst.

Richter erinnert sich daran, wie es aus einem Evangelischen immer mehr ein Ökumenischer Gottesdienst geworden ist, zuerst mit Hoffnung für alle, die seit vielen Jahren mit ihrer Band für die Musik sorgen, dann aber auch mit den Katholiken, die inzwischen sogar auf die Messe in der Salvatorkirche zur gleichen Zeit verzichten. Für Richter ein gutes Zeichen einer ökumenischen Ausrichtung, denn "Pfingsten eint die Christen und das will gelebt werden.

In den vergangen Jahren war schon oft das Thema rund um den Fußball aktuell, weil eine EM oder WM anstand, eine Aktion mit einem Sprungtuch gab es schon, Weichen wurden verlegt, Samen wurden in Blumentöpfchen gepflanzt. Vor vielen Jahren war sogar mal die Landesschau da und filmte. Sie waren auf das Motto: bei Gott steht niemand im Abseits" aufmerksam geworden. In diesem Jahr wird alles ein wenig anders sein. Abstand muss gehalten werden, Hygienevorschriften eingehalten und gesungen darf auch nicht werden. Dafür wurde ein aktuelles Motto gefunden: In Zeiten des Abstandes-Du bis mir nahe.

Der Gottesdienst findet am Pfingsmontag, 1. Juni um 10 Uhr im Stadtgarten statt. Bei schlechtem Wetter im Kinopark bei Hoffnung für alle mit einem Livestream.