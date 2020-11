20-Jähriger flüchtet nach nächtlichem Unfall

Einen 20-jährigen, der geflüchtet war, nachdem er einen Unfall gebaut hatte, hat die Polizei ausfindig gemacht. der junge Mann war in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 0 Uhr mit seinem Golf in der Straße Am Schimmelberg in Wasseralfingen in Richtung Ortsausgang unterwegs. Auf Höhe des Gebäudes 26 stieß er mit der Fahrzeugfront gegen einen geparkten Wagen. Durch die Wucht der Kollision brach die rechte Radaufhängung am Golf. Der 20-Jährige versuchte zwar weiterzufahren, dies scheiterte jedoch, und er flüchtete schließlich zu Fuß von der Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von jeweils 3000 Euro. Der 20-Jährige konnte ermittelt werden und muss nun neben der Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht auch mit einem Führerscheinentzug rechnen.