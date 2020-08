20-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Ein 20-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall am Montagmorgen leicht verletzt worden.

Der junge Mann war auf der B29 in Fahrtrichtung Aalen auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Dabei kam er zunächst zu weit nach links. Um einen Zusammenstoß mit der Mittelleitplanke zu vermeiden, zog er stark nach rechts, überfuhr die rechte Fahrspur und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit der Leitplanke kollidierte. Anschließend wurde das Fahrzeug wieder nach links geschleudert, wo es mit der Mittelleitplanke kollidierte und schließlich zum Stehen kam. Der junge Mann selbst wurde dabei leicht verletzt, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Pkw entstand Totalschaden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 11 000 Euro geschätzt. Wegen Reinigungsarbeiten musste die Bundesstraße in Richtung Aalen gesperrt werden.