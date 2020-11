Ein 20-jähriger Autofahrer hat sich in der Nacht zum Samstag in Wasseralfingen unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der 20-jähriger befuhr die Straße Am Schimmelberg in Richtung Ortsausgang. Auf Höhe Gebäude 26 stieß er mit der Fahrzeugfront gegen einen ordnungsgemäß geparkten Kleinwagen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes brach die rechte Radaufhängung des Fahrzeugs des 20-Jährigen. Er versuchte zwar weiterzufahren. Das scheiterte jedoch. Er verließ die Unfallstelle schließlich zu Fuß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von jeweils 3000 Euro. Der 20-Jährige wurde inzwischen ermittelt und muss nun neben der Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht auch mit einem Führerscheinentzug rechnen.