20-Jährige baut Unfall: Totalschaden

Unverletzt hat eine 20-Jährige am Donnerstagnachmittag einen von ihr verursachten Verkehrsunfall überstanden. Die junge Frau befuhr gegen 14.45 Uhr mit ihrem Auto die Landesstraße 1080 zwischen Waldhausen und Aalen. wegen überhöhter Geschwindigkeit kam das Fahrzeug nach rechts in das Fahnbahnbankett, geriet ins Schleudern, prallte gegen ein Verkehrsschild und streifte an mehreren Leitplankenteilen entlang, ehe es schließlich zum Stehen kam. An dem Auto der 20-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.