2:0 heißt noch lange nicht gewonnen

Den 1. FC Heidenheim und den VfR Aalen eint dann doch etwas. Zumindest an diesem Wochenende. Wie der VfR am Samstag in der 3. Fußball-Liga verspielte der Rivale von der Ostalb am Sonntag einen 2:0-Vorsprung. Der FCH kam in der 2. Liga gegen Arminia Bielefeld nicht über ein 2:2 (2:0)-Remis hinaus. Ein alter Bekannter sorgte für den Schlusspunkt.

Okay, es ist wieder ein Punkt für das Konto, das nach wie vor für den Klassenverbleib gefüllt werden soll, doch wer 2:0 führt, will auch mehr damit erreichen. Kein geringerer als FCH-Dauerbrenner Marc Schnatterer hatte die Heidenheimer mit einem Freistoßknaller, auch unter Mithilfe des Bielefelder Torwarts, in Führung geschossen. „Der braucht ab und zu einen Waffenschein für seine Schüsse“, zollte Norbert Meier im „Sky-Studio“ Respekt. Das war ein Höhepunkt in der ersten Halbzeit, besonders nach einer zähen Anfangsphase. Nach Schnatterers Tor nach einer halben Stunde kamen beide Mannschaften noch zu Abschlüssen, passiert ist nichts.

Schmidt beklagtverlorene Punkte

Bis Maximilian Thiel zuschlug und der FCH sich auf einem guten Weg sah. Nikola Dovedan steckte durch, Thiel schloss ab (62.). Das 2:0 hielt aber nicht lange, denn die Arminen kamen schnell heran. Vier Minute später markierte Julian Börner nach einem Freistoß das 1:2. „Für mich kippt das Spiel nach dem 2:1“, analysierte FCH-Trainer Frank Schmidt.

Spannung kam in Schlussphase auf - und Heidenheim verpasste es für die Vorentscheidung zu sorgen. Oliver Steurer traf vier Minuten vor dem Ende. „Wenn da da Tor fällt, kommt Bielefeld nicht mehr zurück. Für mich sind es zwei verlorene Punkte“, befand Schmidt. Für den bitteren Schlusspunkt für den FCH war ausgerechnet ein Ex-Heidenheimer zuständig. Andreas Voglsammer, 2015 für ein knappes Jahr im Diensten des FCH, stellte in der Nachspielzeit den Ausgleich her. „Wir haben extrem Moral beweisen“, freute sich Bielefeld-Coach Jeff Saibene.