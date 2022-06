2:0 gegen Crailsheim: Essingen siegt sich aus der Saison

Ein Sieg in der Fußball-Verbandsliga sollte es zum Abschluss werden, ein Sieg ist letztlich auch herausgesprungen. Mit 2:0 hat sich der TSV Essingen gegen den nun feststehenden Absteiger TSV Crailsheim durchgesetzt und damit noch Schützenhilfe für die beiden Ostalb-Landesligisten SV Neresheim und TSGV Waldstetten geleistet, wenngleich es diese am Ende nicht bedurfte.

„Es war ein hochverdienter Sieg und obwohl es bei uns um nichts mehr ging, beim Gegner aber um alles, hat die Mannschaft Charakter gezeigt“, freute sich nach dem Schlusspfiff Lars Eisenmann, Sportlicher Leiter des TSV. Der TSV ging hochkonzentriert zu Werke, und spielte sich die ersten Halbchancen heraus. Die größte Chance dann hatte Atmir Krasniqi, nach dessen Versuch ein Crailsheimer den Ball noch von der Linie kratzte (20.). Patrick Auracher dann köpfte nach einer Ecke nur knapp vorbei (21.). Von Crailsheim kam wenig, ein direkter Freistoß aber flog nur knapp am Tor vorbei (27.).

Direkt zum Start der zweiten Hälfte war es wieder Krasniqi, der diesmal am Crailsheimer Schlussmann scheiterte (51.). Nach einem starken Spielzug dann landete der Ball bei Johannes Eckl, der das Leder jedoch an die Latte schoss (53.). Im Tor der Gäste stand der 38-jährige Thomas Weiss, dessen letztes Spiel diese Begegnung gewesen ist. Warme Worte bekam er von Eisenmann mit auf den Weg: „Wenn der nicht so überragend gehalten hätte, dann wäre das Spiel wesentlich deutlicher ausgefallen.“ Doch alles konnte er nicht verhindern und so war es schließlich Krasniqi, der sich selbst belohnte. Janik Wiedmann steckte den Ball klug durch, Krasniqi umkurvte in der Folge den Schlussmann und schob zur Führung ein (76.). Mit der nahezu letzten Aktion des Spiels dann war es wieder Wiedmann, der mit einer starken Flanke Lukas Rösch in der Mitte bediente, der per Flugkopfball das 2:0 markierte (90.).