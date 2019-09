20 Finger in perfekter Harmonie

Mit einem Benefizkonzert am Dienstag in der sehr gut besuchten Stadthalle haben zwei junge Pianisten, Elias Opferkuch aus Aalen und sein italienischer Kollege David Novielli, den in Aalen beheimateten Verein für nepalesisch-deutsche Hilfe mit dem Namen „namasté“ unterstützt.

Nadja Finckh, die Vorsitzende des Vereins, informierte vor dem Konzert über das aktuelle Projekt. MIt diesem Projekt werden Geräte finanziert, mit denen Frauen in Nepal aus den Blättern des Sal-Baumes kompostierbares Einweggeschirr herstellen können. Den Frauen wird damit eine Möglichkeit eröffnet, ihren Lebensunterhalt selbstständig zu bestreiten, gleichzeitig wird Plastikmüll vermieden.

Das Konzert auf zwei Flügeln hatten die beiden Pianisten Elias Opferkuch und David Novielli unter das Motto „20 Finger – Tastenreich“ gestellt und so konzipiert, dass in den beiden Teilen vor und nach der Pause jeweils ein Werk mit eher heiterem Charakter neben einem musikalischen „Schwergewicht“ zu hören war.

Musikalische Leicht- und Schwergewichte

Die beiden – salopp formuliert – musikalischen Leichtgewichte waren zum einen die Variationen über ein Thema von Beethoven von Camille Saint-Saëns sowie „Introduktion und Allegro“ von Maurice Ravel, Schwergewichte hingegen waren das Concerto pathétique von Franz List und die Suite Nr. 2 op. 17 von Sergej Rachmaninow.

Opferkuch und Novielli erfüllten die hohen Erwartungen der Konzertbesucher eindrucksvoll und spielten auf sehr hohem, professionellem Niveau. Die Variationen von Saint-Saëns am Anfang des Konzerts interpretierten sie mit spielerischer Leichtigkeit und Virtuosität auch in den technisch anspruchsvollsten Passagen. Markante dynamische Kontraste über ein ausgesprochen variables Repertoire der Anschlagstechnik, von höchst subtil bis fulminant kraftvoll, prägte ihre Interpretation.

Diese sensible Gestaltung bestimmte auch die Interpretation des Concerto von Liszt. In den ruhigen, zuweilen etwas melancholisch angehauchten Passagen berührten die Pianisten die Gemüter der Zuhörer mit einer sorgfältigen, gefühlvollen Interpretation. Den ruhigen Takten folgte jedoch schnell ein musikalischer Orkan in bester Lisztscher Manier, bei dem beide kraftvoll in die Tasten der beiden Flügel griffen. Mit traumwandlerischer Sicherheit sausten sie dabei virtuos und in spektakulärem Tempo die Tonleitern rauf und runter.

Beeindruckend war die perfekte Harmonie, mit der Opferkuch und Novielli auf den beiden Instrumenten agierten. Sowohl in den ruhigen, lyrischen Passagen, als auch bei höchstem Tempo hatte man oft das Gefühl nicht zwei, sondern nur ein einziges Instrument zu hören. Der begeisterte Beifall wurde mit zwei Zugaben belohnt – vierhändig und tatsächlich nur auf einem Flügel.