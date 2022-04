2:0 – Ellwangen feiert Derbysieg über Schrezheim

Heißes Derbys hat es am Ostersamstag in der Fußball-Kreisliga A gegeben.

Kreisliga A II: Ellwangen – Schrezheim 2:0 (0:0). Tore: 1:0 A. Colletti (55.), 2:0 T. Hintz (86.). Von Beginn an ging der FC hoch konzentriert in das Spiel und spielte stark auf. Mit Glück für Schrezheim stand es zur Halbzeit nur 0:0. In der zweiten Halbzeit war dann Ellwangen spielbestimmend und erzielte zwei sehenswerte Treffer. So gingen die drei Punkte durch eine geschlossene Mannschaftsleistung verdient an den FC Ellwangen.

Kerkingen – Wört 1:2 (1:1). Tore: 1:0 M. Krisch (2.), 1:1 T. Fischer (21.), 1:2 Ph. Fuchs (60.). Der SV Kerkingen begann gut und ging in der zweiten Minute in Führung. Nach 15 Minuten gab die Heimelf das Spiel aus der Hand und hielt nicht mehr dagegen. Der SV Wört nahm den Kampf an und gewann das Spiel verdient. Reserven: 3:0.

Stödtlen - SG Eigenzell-Ellenberg 5:1 (3:0). Tore: 1:0, 2:0, 4:0, 5:0 alle A. Saveski (5., 18., 61., 68. FE), 3:0 D. Feil (40.), 5:1 B. Pfeifer (87.). Bes. Vork.: Gelb Rote Karte Eigenzell (40.). Die Saveski-Elf dominierte von Beginn an die Partie und hatte mit Antonio Saveski den Mann des Tages auf dem Platz. Mit vier Treffern entschied er fast im Alleingang die Partie.

Bopfingen - SGM U. Wasseralfingen 3:3 (3:0). Tore: 1:0 D. Frosch (12.), 2:0, 3:0 beide E. Baibatyrov (17., 21.), 3:1 D. Beißwenger (57.), 3:2, 3:2 beide C. Krasniqi (59., 63.). Es waren zwei total unterschiedliche Halbzeiten. Bopfingen startete furios und führte nach 21 Minuten mit 3:0. Die Gäste kamen gut aus der Kabine und überrumpelten den TVB. Bopfingen konnte im Endeffekt mit dem Punktgewinn zufrieden sein. Reserve: 0:1.

Adelmannsfelden – Abtsgmünd 2:2 (1:0). Tore: 1:0 K. Bernecker (11.), 2:0 S. Berroth (48., FE), 2:1 B. Grupp (65.), 2:2 L. Kruger (65.). Engagierte Gäste verdienten sich einen Punkt in Adelmannsfelden. Die Heimelf ging mit 2:0 in Führung, machte es der TSG aber in der zweiten Halbzeit zu einfach.

Pfahlheim – Tannhausen 0:0. Tore: Fehlanzeige. Ein gerechtes Unentschieden bei einem Spiel bei dem sich viel im Mittelfeld abspielte. Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware.

Hüttlingen – Rosenberg 4:1 (2:1). Tore: 1:0 M. Kamm (39. FE), 2:0 T. Zelasko (43.), 2:1 B. Rathgeb (45+2. FE), 3:1 M. Freimuth (59.), 4:1 J. Hahn (87.). Keine weiteren Angaben.

Westhausen – Unterschneidheim 5:1 (1:0). Tore: 1:0 Massopust (36.), 2:0, 3:1, 5:1 alle D. Schneider (55., 80., 89.), 2:1 B. Joas (77.), 4:1 Wigger (83.). Der Sieg der Heimmannschaft war zu keiner Zeit gefährdet und am Ende auch in dieser Höhe verdient. Mit drei Toren in einer Halbzeit war Daniel Schneider, der Mann des Spiels.

Dorfmerkingen II – Zöbingen 2:2 (1:1). Tore: 1:0 D. Fischer (4.), 1:1 B. Pflanz (14.), 1:2 G. Gruber (51.), 2:2 P. Winkler (89.). Keine weiteren Angaben.

Kreisliga A III: SGM Hohenm/Burgb. – SGM Königsb./Oberk. 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Eberhardt (11.), 2:0 Belakov (84.).

Härtsfeld – Fleinheim 0:1 (0:0). Tor: Manuel Illenberger (69.).