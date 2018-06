20 angehende Elektro-Techniker mit Zusatzquali

An der Technischen Schule Aalen haben alle 20 angehenden Elektro-Techniker mit finanzieller und fachlicher Unterstützung der Firma Telenot die Zusatzprüfung zum FED-Layouter erfolgreich abgelegt. In Zusammenarbeit mit dem Fachverband FED (Fachverband für Design, Leiterplatten- und Baugruppenfertigung) erwarben die Fachschüler Elektrotechnik im Laufe des ersten Jahres ihrer Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker vertiefte Kenntnisse im Bereich des Leiterplattenlayouts und der Fertigung von elektronischen Schaltungen und Baugruppen. Die Qualifizierung wurde von den Lehrern Christian Hörner und Jürgen Richter von der Technischen Schule sowie an zusätzlichen Unterrichtstagen von Gerhard Gröner vom Fachverband FED durchgeführt. Der Prüfungsbeauftragte Gröner sowie Schulleiter Vitus Riek übergaben das in der Industrie anerkannte Zertifikat. Franz Ernsperger, Mitglied der Geschäftsleitung der Firma Telenot, bedankte sich für die gute Zusammenarbeit. Foto: Technische Schule Aalen