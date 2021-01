20 000 Euro gegen Zwangsprostitution

Der Lions Club Aalen wird in den nächsten vier Jahren 20 000 Euro an die Hilfsorganisation Solwodi spenden. Damit soll deren Kampf gegen Prostitution, Zwangsprostitution und Menschenhandel unterstützt werden.

Rund 200 000 Frauen werden nach Schätzung der UNO in Deutschland zur Prostitution gezwungen. Deutschland sei, so der Lions Club, Zentrum des organisierten Menschenhandels und die Frauen seien Opfer dieses widerlichen Systems. Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, sexuelle rituelle Gewalt bei Mädchen und jungen Frauen, Zwangsheirat und Gewalt, um alöl diese Themen gehe es der Organisation Solwodi. Sie habe es sich zur Aufgabe gemacht, im Ostalbkreis und den Anwerbeländern über die Strategien des Menschenhandels aufzuklären und für die Problematik zu sensibilisieren.

„Der Lions Club Aalen unterstützt die Arbeit von Solwodi aus der Weihnachts-

losaktion mit finanziellen Mitteln über einen Zeitraum von vier Jahren mit jeweils

5000 Euro und damit insgesamt 20 000 Euro, um dieses vorbildliche Projekt nachhaltig zu sichern“, sagt Lionspräsident Professor Lothar Kallien. Erst in der vergangenen Woche sei die Arbeit von Beratungsstelle und Ostalb-Bündnis gegen Menschenhandel und (Zwangs-)Prostitution in einer Gemeinschaftsproduktion von ARD, SWR und Arte vorgestellt worden. Beide waren maßgeblich an dieser Dokumentation beteiligt. Sie haben die Kontakte nach Rumänien hergestellt und die Beratungsstelle war auch Drehort.