2. Liga – mit Ellwangen

Mit dem 13:7-Sieg über die Gammertingen Royals haben die Virngrund Elks des TSV Ellwangen die Verbandsliga Meisterschaft perfekt gemacht und steigen verdient mit zehn Siegen und nur zwei Niederlagen in die 2. Bundesliga auf!

Am vergangenen Samstag waren die Elks zu Gast bei den Royals in Gammertingen. In diesem letzten Saisonspiel standen alle Vorzeichen auf Meisterschaft. Aber dazu musste erstmal Gammertingen im eigenen Ballpark geschlagen werden. Dementsprechend motiviert gingen die Elks im ersten Inning im Angriff zur Sache. Das erste „Big Play“ gelang Patrick Gröger, als er mit seinem 2 RBI Single Konstantin Schiele und Emil Behr Heim brachte. Darauf konnte er und Jonathan Conzelmann auch Punkten und die Elks mit 4:0 in Front bringen.

Das beeindruckte Gammertingen scheinbar nicht zu sehr. Die Royals übernahmen im Gegenzug mit sechs Hits und sechs Punkten die Führung. Nach diesem Anfangsfeuerwerk in der Offensive, blieb das zweite Inning für beide Mannschaften punktelos. Im dritten Inning lieferte die Elks-Offensive wieder.

Durch die Bank kamen die Elks auf Base. Dabei sind Emil Behrs 3 RBI Tripple und der 1 RBI „stand up“ Tripple von Jonathan Conzelmann zu erwähnen. Mit sieben weiteren Punkten führten die Elks damit komfortabel mit 11:6. Gammertingen versuchte zwar nochmals ranzukommen, aber die Verteidigung um Starting Pitcher Emil Behr und ab den sechsten Inning mit Alexander Wanzek auf dem Mount, spielten das Spiel sicher herunter und ließen nur noch einen Punkt zu.

Ellwangen konnten im Angriff noch im vierten Inning mit Alexander Wanzek und im sechsten Inning mit Konstantin Schiele jeweils ein Punkt hinzufügen. Das führte schließlich zum Entstand vom 13:7 und zur sicheren Meisterschaft in der höchsten Baden-Württembergischen Liga.

Pokalfinale steht noch an

Die Elks sehen positiv in die Zukunft – dies auch aufgrund des Baus des neuen Kombinationsfeldes im Waldstadion das den Anforderungen an einem Spielbetrieb der 2. Bundesliga entsprechen wird. Doch die Saison ist noch nicht zu Ende, denn die Ellwanger Elks stehen noch im baden-württembergische Pokal-Finale gegen den Bundesligisten aus Tübingen.

Das Spiel findet am 3. Oktober 15 Uhr in Nagold statt. Die Elks gehen zwar als Außenseiter ins Spiel, wollen aber das Ende der Saison 2019 mit dem Pokalsieg krönen.