2. Kegel-Bundesliga: Nationalspieler Schmid nutzt seinen Heimvorteil

Kegel-Zweitligist KC Schrezheim ist am Samstag zu Gast bei der SGK Singen gewesen. Optimistisch nahmen die Männer die weite Fahrt auf sich, denn nach der Heimniederlage gegen den ASV Neumarkt musste dringend wieder ein Sieg her. Leider war das Glück an diesem Spieltag nicht mit ihnen und so mussten sie sich mit 2:6 (3293:3422) geschlagen geben.

Da in Singen über sechs Bahnen gespielt wird, starteten Fabian Lutz, Kai Hornung und André Szautner für den KC ins Spiel. Lutz wollte sich den Nationalspieler Daniel Schmid vornehmen. Dieser jedoch nutzte seinen Heimvorteil aus und sicherte sich mit drei gewonnenen Satzpunkten und einem Ergebnis von 593:556 Kegeln den Mannschaftspunkt. Die Schrezheimer überzeugten an diesem Spieltag nicht. Jetzt heißt es diese Partie hinter sich zu lassen und am Samstag gegen Regensburg die gewohnten Leistungen abzurufen.

Die Ergebnisse im Überblick:

SKG Singen - KC Schrezheim 6:2 (3422:3293)

Daniel Schmid 593 - 3:1 - 556 Fabian Lutz

Moritz Walz 537 - 2:2 - 559 Kai Hornung

Jürgen Ruch 590 - 4:0 - 531 André Szautner

Kevin Köcher 574 - 4:0 - 544 Srdan Sokac

Wolfgang Köcher/Roland Merk 550 - 2:2 - 563 Thomas Schweier

Christian Maier 578 - 3:1 - 540 Fabian Böhm