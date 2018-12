Das Nachholspiel gegen Wolfach-Oberwolfach haben die Kegler des KC Schrezheim am vergangenen Sonntag vor der Brust gehabt. Es war nicht ihr Tag und sie mussten sich letztlich mit einer 6:2-Niederlage abfinden.

Schon das Startpaar um André Gubitz und Srdan Sokac fand nicht zu seinem Spiel. Mit 512 und 527 Kegeln mussten sie nicht nur die Punkte, sondern auch einiges an Kegeln abgeben. So hatten Fabian Böhm und Enrico Grunert die Aufgabe, das Blatt zu wenden. Doch das funktionierte auch nicht wie geplant. Auch sie hatten das Nachsehen. Zwar konnte Grunert noch mithalten, doch der Punkt blieb bei den Gastgebern. Kai Hornung und Christian Winter hatten 108 Kegel Rückstand und noch keinen Punkt auf der Habenseite. Für ein Unentschieden mussten sie die Holzzahl aufholen und beide Punkte machen. Hornung brachte gleich allen Kampfgeist auf und legte los. Der Rückstand schrumpfte. Winter hatte aber einen ebenbürtigen Gegner und konnte den Rückstand nicht aufholen. So gingen zwar die beiden Punkte nach Schrezheim, der Sieg blieb bei den Gastgebern. Die Schrezheimer Herren können jetzt die Winterpause antreten, damit sie Januar wieder voll durchstarten können.