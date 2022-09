2. Bundesliga: Der Vierte empfängt den Fünften

Der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim empfängt an diesem Freitag um 18.30 Uhr die Fortuna aus Düsseldorf.

Heidenheim hat nach sechs Spieltagen elf Punkte gesammelt und belegt Rang vier. Fortuna Düsseldorf hat ebenfalls elf Punkte auf dem Konto, doch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses rangiert die Fortuna auf dem fünften Platz. So schätzt Heidenheims Trainer Frank Schmidt den kommenden Gegner ein: „Düsseldorf war in der Rückrunde der vergangenen Saison nach dem Trainerwechsel bereits ein Spitzenteam. Das haben sie jetzt in dieser Saison fortgesetzt. Düsseldorf ist eine Mannschaft, die gut besetzt ist, einen guten Offensiv-Fußball spielt und als Zielsetzung die Rückkehr in die Bundesliga hat.“ Die Bilanz zwischen beiden Mannschaften spricht für den FCH. In bislang zwölf Duellen gingen die Heidenheimer sechsmal als Sieger vom Platz, dazu gab es vier Unentschieden und zwei Niederlagen. Tore sind eigentlich fast immer garantiert – lediglich eine Partie endete torlos. Schmidt erwartet am Freitagabend ein enges Spiel, dabei werden die Tagesform und der letzte Wille entscheidend sein. Doch auch ein weiterer Faktor könnte eine wichtige Rolle spielen: „Unsere Fans können bei diesem Flutlichtspiel den letzten Tropfen Emotion und die positive Stimmung auf die Mannschaft übertragen.“ Verzichten muss Heidenheim auf Thomas Keller und Melvin Ramusovic (beide Sprunggelenksverletzungen) und Vitus Eicher (Muskelfaserriss). „Ich hoffe, dass Vitus nächste Woche wieder einsteigen kann. Anfang der Woche waren Denis Thomalla und Jan Schöppner angeschlagen. Ich denke aber, dass beide gegen Düsseldorf dabei sein können“, so Frank Schmidt abschließend.