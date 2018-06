1BKFH2-Fußballer sind nicht zu toppen

Großes Interesse herrschte unter den Schülern bereits im Vorfeld des Hallen-Fußballturniers an der Technische Schule Aalen. Organisiert wurde dieses durch die Sportlehrer Martin Miese und Michael Gerstner. Hierbei spielten zwölf Mannschaften in teilweise hochklassigen Spielen um die besten Platzierungen.

Spielerisch erstklassig wurde es ab der Zwischenrunde in der Aalener Weidenfeldhalle. Hier kämpften die Mannschaften im K.o.-System um den Einzug in die Finalrunde. Einzelne Spiele waren an Spannung kaum zu überbieten. Hier musste jeweils ein Sieben-Meter-Schießen die Entscheidung herbeiführen. Drei hart umkämpfte Spiele gab es in der Finalrunde. Die drei Finalisten, die Mannschaft „Tomorrowland“ aus der Klassenstufe elf des Technischen Gymnasiums, das Team „1BKFH2“ aus dem Berufskolleg, sowie das „Team Droste FC“, eine Sprachförderklasse, überzeugten durch hohe Laufbereitschaft und Schnelligkeit und standen somit verdient in der Finalrunde.

Enge Duelle

Wie nahe beieinander die fußballerischen Fähigkeiten der unterschiedlichsten Schularten sind, belegten drei spannende Finalspiele. Über einen dritten Platz durfte sich die Klasse elf des Technischen Gymnasiums freuen.

Einen Sensationserfolg erreichten die bis in die Haarspitzen motivierten Schüler der Sprachförderklasse, in dem sie sich die Silbermedaillen beim Schulturnier erkämpften. Würdige Goldmedaillenträger waren am Ende die Fußballer aus dem Berufskolleg der Klasse 1BKFH2.