Ein 19-jähriger Autofahrer hat am Freitag gegen 14.45 Uhr einen Unfall verursacht, bei dem rund 6000 Euro Schaden entstanden ist. Der junge Mann war auf der Stuttgarter Straße in Richtung des Kreisverkehrs zur Robert-Bosch-Straße unterwegs. Er missachtete die Vorfahrt eines im Kreisverkehr befindlichen Autofahrers. So kam es zum Unfall. Der Verursacher prallte im Anschluss noch gegen die Schranke des Rombachtunnels.