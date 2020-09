19-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er war in Iggingen auf der Landesstraße in Richtung B29 unterwegs, als er am Ortsende nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürte. Der Rettungsdienst versorgte den Motorradfahrer und brachte ihn in eine Klinik.