19-Jähriger ist kaum zu bändigen

Ein 19-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag nicht zu bändigen gewesen. Der junge Mann war gegen 16.20 Uhr in einem Bus in der Vorderen Schmiedgasse gestürzt, wodurch er sich eine Kopfplatzwunde zuzog, die behandelt werden musste. Da er aggressiv war und den Bus nicht verlassen wollte, wurde die Polizei hinzugerufen.

Die eintreffende Polizistin sowie ihr Kollege begrüßte der 19-Jährige sofort mit übelsten Beleidigungen, die er während des folgenden rund zweistündigen Einsatzes hundertfach wiederholte. Auch bedrohte er die Ordnungshüter und versuchte mehrfach, sie mittels Kopfstößen sowie Fußtritten zu verletzen, was ihm jedoch nicht gelang. Der Mann musste mit Handschließen geschlossen und fortwährend mit Zwang unter Kontrolle gehalten werden. Nachdem er im Krankenhaus behandelt worden war, wurde er bis in Gewahrsam genommen, bis seine Mutter ihn abholen konnte.

Die Gewaltbereitschaft gegen Polizeibeamtinnen und -beamte nimmt beim Polizeipräsidium Aalen seit Jahren zu, ergänzt die Polizei in ihrem Bericht. Die sehr hohen Fallzahlen dokumentierten die enorme Respektlosigkeit und Aggressionsbereitschaft gegenüber eingesetzten Beamten. Die polizeiliche Kriminalstatistik zeige, dass Widerstand beziehungsweise Gewalt gegen Polizeikräfte leider zum Dauerphänomen geworden seien. Oftmals werden Polizeibeamtinnen und -beamte bei Routineeinsätzen angegriffen, wobei im vergangenen Jahr 163 verletzt wurden, schließt der Bericht.