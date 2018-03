19-Jährige wird bei Wohnungssuche betrogen.

Viele kennen die Situation: man sucht dringend eine Wohnung und nützt dabei in der heutigen Zeit auch das Internet. Doch nicht alle Angebote, die dort gefunden werden, sind reell. Dies musste auch eine 19-Jährige erfahren, die ebenfalls im Word-Wide-Web fündig geworden war.

Die junge Frau hatte auf ein Inserat geantwortet, in dem eine für sie günstige Wohnung in Nördlingen angeboten wurde. Die angebliche Vermieterin gab an, sich derzeit in Italien aufzuhalten und deshalb für eine Besichtigung der Räume persönlich nicht zur Verfügung zu stehen. Sie schlug der interessierten Frau vor, eine Kaution und eine Monatsmiete als Sicherheit auf ein Konto zu überweisen. Im Gegenzug würde sie den Wohnungsschlüssel zur Besichtigung erhalten. Selbstverständlich würde die 19-Jährige, sollte ihr die Wohnung nicht gefallen, das Geld zurückbekommen.

Gutgläubig überwies diese daraufhin rund 1600 Euro auf die genannte Kontonummer; den Schlüssel für die Wohnung indes bekam sie nicht.