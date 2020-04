19 Bewohner eines Altenpflegeheims positiv auf Coronavirus getestet

Der Geschäftsbereich Gesundheit des Landratsamtes Ostalbkreis hat am Samstag, 18. April, COVID-19 Testungen im Altenpflegeheim Marienhöhe in Wasseralfingen veranlasst. Bereits in der vergangenen Woche wurden Bewohnerinnen und Bewohner eines Wohnbereichs der Marienhöhe auf das Coronavirus getestet, da sich eine Person des Pflegepersonals mit dem Virus angesteckt hatte.

Alle Bewohner getestet

Das Ergebnis dieser Testreihe ergab weitere infizierte Fälle. Da nicht auszuschließen war, dass die Erkranken Kontakt zu weiteren Wohnbereichen des Pflegeheims hatten, hat das Landratsamt Ostalbkreis beschlossen, alle Bewohner und Beschäftigten der Marienhöhe auf das Coronavirus zu testen.

Die Abstrichentnahme der 57 Bewohner und 29 Mitarbeiter wurde vom Malteser Hilfsdienst gemeinsam mit dem Allgemeinmediziner Dr. Ulrich Friedrichson durchgeführt.

Hier könnten Sie weitere Inhalte von Flourish entdecken.

Dafür benötigen wir Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung. Jetzt bestätigen

Die Laborergebnisse ergaben weitere positive Fälle. Insgesamt haben sich 19 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Marienhöhe mit dem Virus infiziert.

Eine erkrankte Person musste zur stationären Behandlung ins Klinikum aufgenommen werden. Alle infizierten Bewohnerinnen und Bewohner wurden innerhalb der Einrichtung häuslich isoliert.

Landrat Klaus Pavel appelliert an die Bevölkerung, insbesondere im Kontakt mit vulnerablen Personengruppen, die erforderlichen Schutz- und Hygieneregeln strengstens einzuhalten.

„Es hat höchste Priorität, die Ausbreitung des Virus in den Alten- und Pflegeheimen zu verhindern. Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf haben ein sehr hohes Risikopotential und wir werden uns daher verstärkt um diesen Personenkreis kümmern müssen“, so der Landrat.

Insgesamt sind Stand 19. April im Ostalbkreis 1276 Personen an Corona erkrankt. 623 sind inzwischen genesen und konnten aus häuslicher Isolation entlassen werden. Der Ostalbkreis verzeichnet inzwischen 17 Todesfälle und 637 aktive Krankheitsfälle.