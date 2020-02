19 Anlagenmechaniker freigesprochen

Die Innungen Sanitär und Heizung (SHK) für Aalen und Schwäbisch Gmünd haben kürzlich im Treppacher Römerhotel 19 Winter-Prüflinge freigesprochen. Eine Belobigung ging an Fabian Bäurle. Die zweitbeste Prüfung legte Maximilian Grupp von der Sachsenmaier GmbH, die drittbeste Philipp Ifland von der Vitus König GmbH & Co KG ab.

Andrea Hatam, Ortsvorsteherin von Wasseralfingen, sprach ein Grußwort an die Junggesellen und schilderte die Situation bei der Vergabe von Aufträgen der Gemeinde an das Handwerk.

Der Kämmerer des Kreises, Karl Kurz, ging auch auf die die Entwicklung für eine zukunftssicher und moderne Ausbildun im Sanitär- und Heizungs-Handwerk in der Region ein. Der Kreis, berufliche die Schule Ellwangen und die SHK-Innungen Aalen und Schwäbisch Gmünd arbeiten aktuell und aktiv an der Umsetzung der Themen Trinkwasserstand, Handwerk 4.0 und Smart Home. Beide Gastredner war von der Leistung der Junggesellen beeindruckt und wünschten Ihnen für die Zukunft alles Gute. Peter Lehle, Schullleiter am Kreisberufschulzentrum Ellwangen, gab einen Rückblick auf die Ausbildung der letzten 3,5 Jahre in Schule und Betrieb und gab einen Ausblick auf die berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten des Einzelnen. Lehle danke den SHK-Lehrerkollegen für die Bereitschaft, die aktuellen großen Veränderungen umzusetzen.

Obermeister Sven Geiger führte die traditionelle Lossprechung durch und überreichte die Schmuck-Gesellenbriefe sowie den Preis (Bosch Akku-Gerät) für den Prüfungsbesten gemeinsam mit dem Stellvertretenden Obermeister, Armin Linke, Obermeister Geiger dankte den Betrieben und Familien für die Unterstützung der jungen Menschen währende der Ausbildung. Mit den Worten die „Branche verliert niemanden“ verabschiedete er die Junggesellen.

Erfolgreich die Prüfung zum Anlagenmechaniker abgelegt haben: Denis Bartel vom Betrieb Rainer Ziegelbaur, Fabian Bäurle, Borst GmbH, Christoph Bischof, von der Firma Jürgen Laengrich, Tamas Darabos, Wolf GmbH, Max Friedrich, Georg Moritz GmbH, Tim Gaßmann, Wolf GmbH, Maximilian Grupp, Sachsenmeier GmbH, Daniel Hintz, ESW Luft- und Klimatechnik GmbH, Philipp Ifland, Vitus König GmbH & Co. KG, Dominick Kirsch, vom Betrieb Timo Grieser, Christoph Knöpfle, Wolf GmbH, Luca Meyer, Benkelmann GmbH, Amir Noohnejad von der Firma Matthias Daul, Ercan Özkan, BMA Anlagentechnik GmbH, Marco Pavel vom Betrieb Matthias Daul, Kai Raab, Vitus König GmbH & Co. KG, Petar Savic, von der Firma Uwe Rathgeber und Eray Yavuz vom Betrieb Rainer Schirle.