19 Absolventen haben die Fachschulreife

Im Rahmen einer Abschlussfeier an der Technischen Schule Aalen haben Schulleiter Bernhard Wagner und Abteilungsleiterin Claudia Moser 19 Schülerinnen und Schülern zur bestandenen Fachschulreifeprüfung gratuliert. An die Absolventen konnten zwei Preise (P, Schnitt bis 1,9) und zwei Belobigungen (B, Schnitt bis 2,4) überreicht werden, wobei Kai Spilker mit 1,6 die Bestnote erreichte.

In der zweijährigen Berufsfachschule in den Profilen Elektrotechnik und Metalltechnik absolvierten die Schülerinnen und Schüler neben einer schriftlichen und mündlichen Prüfung auch eine berufspraktische Prüfung. Durch den Erwerb der Fachschulreife legten die Schülerinnen und Schüler einen wichtigen Meilenstein für ihren weiteren beruflichen Werdegang. Die Fachschulreife ist der mittleren Reife gleichgestellt, neben besseren Chancen auf einen Ausbildungsplatz ermöglicht sie den Besuch eines beruflichen Gymnasiums und mit abgeschlossener Berufsausbildung den Eintritt in ein Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife oder in die Technische Oberschule, die zum Abitur führt.

Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen sind:

Zweijährige Berufsfachschule Elektrotechnik: Josch Brenner (P), Denis Gniteckij, Franziska Gold, Christian Lorch, Daniel Rum, Kai Spilker (P), Nattawut Sribunrueang, Simon Styrnol.

Zwejährige Berufsfachschule Metalltechnik: Nicolas Dominguez, Etem Erdem, Ersin Ermis, Niclas Fojtik, Josef Kuhn, Lukas Maier (B), Jana Sophie Ratsamm, Fabian Stuck, Marius Sunjo, Simon Trittenbach (B).