19, 21 – Die VfR-Vorangeher und zwei Neue

Keine Panik vor dem Coronavirus: Das ist die zentrale Botschaft, die Gesundheitsminister Manfred Lucha und das Landesgesundheitsamt in Stuttgart an die Bürger im Südwesten richten. „Die Gefahr, dass Sie jemandem begegnen in ihrer Nachbarschaft, der mit dem Coronavirus infiziert ist, tendiert zu 0,x“, sagte Lucha am Donnerstag bei einem Pressegespräch im Landesgesundheitsamt.

Nach wie vor sei in Baden-Württemberg keine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden.